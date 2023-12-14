Цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов в США

По состоянию на 14 декабря цены на нефть эталонных марок Brent и WTI продолжают расти, поскольку запасы нефти в США уменьшились на второй неделе подряд.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цены февральских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 74,59 долл за баррель, что на 0,33 долл выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на 1,02 долл до 74,26 долл за баррель.

Также фьючерсы на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,21 долл до 69,68 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость выросла на 0,86 долл и составляла 69,47 долл за баррель.

Реклама:

"Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей", - говорится в сообщении.

Зато респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина - на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добавляется, что на 2024 год ОПЕК прогнозирует увеличение потребления нефти на 2,25 млн - до 104,36 млн баррелей в сутки.

Реклама:

Экономическая правда.