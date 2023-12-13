Tesla отзовет более 2 миллионов электромобилей из-за проблем с автопилотом
Компания Tesla отзовет около 2 миллионов электромобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с системой автопилота.
Об этом пишет ABCNews со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Система автопилота компании может подвергать водителей большему риску аварии в определенных ситуациях, пояснили в NHTSA.
Для устранения проблемы Tesla дистанционно обновит программное обеспечение электромобилей в феврале следующего года.
NHTSA обнаружила дефект безопасности, связанный с потенциальным злоупотреблением водителями системой автопилота Tesla, заявил представитель агентства, отметив, что отзыв является следствием расследования в отношении системы автопилота, которое длилось более двух лет.
В рамках этого расследования агентство проанализировало 956 аварий, в которых предположительно использовался автопилот, а затем сосредоточилось на более узком наборе из 322 аварий, связанных с автопилотом, включая лобовые столкновения и столкновения из-за потенциального непреднамеренного отключения системы.
По словам регулятора, в определенных обстоятельствах при включенном автопилоте, когда водитель не готов вмешиваться в управление в случае необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может возрасти риск аварии.
Отзыв касается некоторых моделей Tesla, произведенных с 2012 года - речь идет о моделях Model 3, Model S, Model X и Model Y.
Экономическая правда