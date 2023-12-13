Tesla отзовет более 2 миллионов электромобилей из-за проблем с автопилотом

getty images

Компания Tesla отзовет около 2 миллионов электромобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с системой автопилота.

Об этом пишет ABCNews со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Система автопилота компании может подвергать водителей большему риску аварии в определенных ситуациях, пояснили в NHTSA.

Для устранения проблемы Tesla дистанционно обновит программное обеспечение электромобилей в феврале следующего года.

Реклама:

NHTSA обнаружила дефект безопасности, связанный с потенциальным злоупотреблением водителями системой автопилота Tesla, заявил представитель агентства, отметив, что отзыв является следствием расследования в отношении системы автопилота, которое длилось более двух лет.

В рамках этого расследования агентство проанализировало 956 аварий, в которых предположительно использовался автопилот, а затем сосредоточилось на более узком наборе из 322 аварий, связанных с автопилотом, включая лобовые столкновения и столкновения из-за потенциального непреднамеренного отключения системы.

По словам регулятора, в определенных обстоятельствах при включенном автопилоте, когда водитель не готов вмешиваться в управление в случае необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может возрасти риск аварии.

Реклама:

Отзыв касается некоторых моделей Tesla, произведенных с 2012 года - речь идет о моделях Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Экономическая правда