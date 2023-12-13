Программа "єОселя": сколько украинцев получили ипотечные кредиты

Уже более 5,6 тысячи семей украинцев получили 8,3 миллиарда гривен ипотечных кредитов от старта правительственной программы "єОселя".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В частности, на прошлой неделе кредиты получили:

под 3% – 103 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 10 медиков и 2 ученых;

под 7% – 65 украинцев без собственного жилья, 3 ВПЛ, 2 ветерана.

На данный момент взять кредит по программе "єОселя" можно в 7 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

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Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении "Дія".

Напоминаем:

Программа доступного ипотечного кредитования "еОселя" заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники.

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С 1 августа подать заявку на участие в программе "еОселя" под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, которые не имеют собственного жилья, больше нормативной площади.

Экономическая правда