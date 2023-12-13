Российские атаки с середины июля повредили более 100 объектов портовой инфраструктуры

Российские оккупационные войска с 18 июля поразили 105 объектов портовой инфраструктуры Украины и шесть гражданских построек.

Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин, передает Интерфакс-Украина.

По его информации, в результате массированных атак были повреждены или частично разрушены:

10 элеваторов;

2 трубопровода;

34 административных здания;

26 составов с растительным маслом и топливом;

93 транспортных средств;

69,7 тыс кв.м. складов хранения зерновых грузов;

62 тыс тонн зерновых грузов.

Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.

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Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.

Экономическая правда