Российские атаки с середины июля повредили более 100 объектов портовой инфраструктуры
Среда, 13 декабря 2023, 19:39 -
Российские оккупационные войска с 18 июля поразили 105 объектов портовой инфраструктуры Украины и шесть гражданских построек.
Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин, передает Интерфакс-Украина.
По его информации, в результате массированных атак были повреждены или частично разрушены:
- 10 элеваторов;
- 2 трубопровода;
- 34 административных здания;
- 26 составов с растительным маслом и топливом;
- 93 транспортных средств;
- 69,7 тыс кв.м. складов хранения зерновых грузов;
- 62 тыс тонн зерновых грузов.
Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.
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Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.
Экономическая правда
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