Все разделы
Укр / Рус

Российские атаки с середины июля повредили более 100 объектов портовой инфраструктуры

Среда, 13 декабря 2023, 19:39 - Анастасия Дячкина

Российские оккупационные войска с 18 июля поразили 105 объектов портовой инфраструктуры Украины и шесть гражданских построек.

Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин, передает Интерфакс-Украина.

По его информации, в результате массированных атак были повреждены или частично разрушены:

  • 10 элеваторов;
  • 2 трубопровода;
  • 34 административных здания;
  • 26 составов с растительным маслом и топливом;
  • 93 транспортных средств;
  • 69,7 тыс кв.м. складов хранения зерновых грузов;
  • 62 тыс тонн зерновых грузов.

Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.

Реклама:

Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.

Экономическая правда

война порты инфрастуктура
Реклама:
Материалы по теме
Итальянские шахматы, смарт-часы, хрустальная посуда: СМИ поинтересовались, на что Генштаб ВСУ тратит средства 13 декабря 2023, 17:13
В Киеве из-за обстрелов часть частных домов осталась без света 13 декабря 2023, 09:00
Звезда, которую погасили. Что случилось с "Киевстаром"? 12 декабря 2023, 20:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте