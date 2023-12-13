Фонд поддержки энергетики Украины: объем взносов достиг более 390 миллионов евро

Международные партнеры продолжают участвовать в работе Фонда поддержки энергетики Украины - в течение последних недель грантовые взносы в Фонд поступили от Швейцарии, Бельгии, Германии и USAID.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Также взносы анонсировали Великобритания (более 16 миллионов евро) и Германия (на общую сумму более 33 миллионов евро).

Кроме этого, грантовое соглашение с Секретариатом Энергетического Сообщества об очередном грантовом взносе в Фонд на сумму около 7 миллионов евро заключила Дания.

Реклама:

Таким образом, общий объем обязательств спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины достиг 390 миллионов евро.

"Враг не оставляет попыток атаковать украинскую инфраструктуру. Наши военные вместе с энергетиками делают все возможное, чтобы защитить энергетические объекты.

За средства Фонда поддержки энергетики Украины закупается оборудование для наших энергетических компаний, чтобы как можно быстрее восстанавливать электро и теплоснабжение для потребителей всей страны", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Реклама:

На счет Фонда фактически перечислено 229 миллионов евро от 18 спонсоров государственного и частного секторов из разных стран. Остальная сумма - анонсированные и формализованные взносы, поступление которых ожидается в ближайшее время, добавили в ведомстве.

Экономическая правда