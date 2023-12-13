E3, которая была крупнейшей игровой выставкой мира, официально закрыли

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Выставку Electronic Entertainment Expo, которая когда-то была крупнейшей конференцией и медиа-платформой игровой индустрии, официально закрыли.

Об этом пишет The Washington Post.

"После более чем двух десятилетий проведения мероприятия, которое служило центральной витриной для американской и мировой индустрии видеоигр, Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) решила закрыть E3", - заявил президент и гендиректор некоммерческой торговой ассоциации, представляющей интересы игровой индустрии в США, Стэнли Пьер-Луи.

Появление новых конкурентов, выход партнеров, изменение привычек аудитории и перебои, вызванные пандемией, привели к краху E3, положив конец многолетним попыткам реанимировать мероприятие, которое стартовало в 1995 году, пишет WP.

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"Мы знаем, что вся индустрия, как игроки, так и создатели, очень страстно относятся к E3. Мы разделяем эту страсть. Мы знаем, что трудно прощаться с таким любимым событием, но это правильный шаг, учитывая новые возможности, которые открываются перед нашей индустрией, чтобы достучаться до фанатов и партнеров", - добавил Пьер-Луи.

В 2018 году решение Sony PlayStation покинуть мероприятие запустило эффект домино, когда другие компании также быстро прекратили свое участие в выставке.

Чуть больше года спустя бывший сотрудник E3 и журналист Джефф Кейли объявил, что прекращает помогать ESA с организацией выставки, и с тех пор успешно организует собственные отдельные мероприятия, такие как Summer Game Fest.

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"Выставки E3, включая финальное офлайн-мероприятие в 2019 году, позволяли посещать широкой публике, чтобы увеличить ажиотаж. Пандемия еще больше обострила проблемы E3, поскольку карантин заставил нескольких издателей игр перейти к формату онлайн-конференций, с разной степенью успеха", - добавляет WP.

Пьер-Луи сказал, что закрытие E3 означает, что бизнес видеоигр "расцвел по-разному".

После отмены выставки в 2020 году Е3 пыталась вернуться в 2021 году в онлайн-формате, однако компании уже не были заинтересованы в участии, потому что полностью перестроились на собственные шоу. Мероприятие снова отменили в 2022, а затем и в 2023 году.

Экономическая правда