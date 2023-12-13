Первые абоненты "Киевстар" начали сообщать о восстановлении связи

Телефоны украинцев начали ловить сеть "Киевстар".

Сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.

В частности, о постепенном восстановлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.

Реклама:

Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.

Обновлено:

Информацию о восстановлении связи подтверждают в "Киевстар".

Реклама:

Так, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18-00 сообщила о включении голосовой связи.

"Мы в эфире. Пока голос. Почти везде", - отметила Лукинюк.

В случае проблем с подключением к сети она порекомендовала:

перезагрузить телефоны;

отключить услугу VoLTE в настройках телефона.

Вскоре в компании обещают восстановить и другие услуги.

"Пошел голос, работаем над данными и смс. Еще немного", - такое сообщение на своей странице в фейсбук разместил в 18-00 CPO "Киевстар" Михаил Нестор.