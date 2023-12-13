Итальянские шахматы, смарт-часы, хрустальная посуда: СМИ поинтересовались, на что Генштаб ВСУ тратит средства

На втором году полномасштабного вторжения России в Украину Генштаб ВСУ покупает подарочные дорогие итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные системы электронных торгов "Прозорро".

Всего за 2023 год финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 млн грн.

Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Первая такая закупка была в июне. Согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимательнице Неле Ильченко 36,5 тыс грн за три иконы в серебряной отделке: "Юрия Победоносца", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая".

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Второй раз покупали уже четыре иконы у предпринимателя Олега Рубниковича за 48, 4 тыс грн.

Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия Победоносца", Божьей Матери "Семистрельной" и "Казанской".

Генштаб также заказал за 13,4 тыс. грн икону Божьей Матери "Казанская", которую сделали в Троицкой мастерской. На сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2,9 тыс грн.

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К слову, в конце 2022 года Генштаб тоже покупал 5 икон у Нели Ильченко за 35,9 тыс грн.

Кроме икон, предприниматель Олег Рубникович продал Генштабу еще шахматы за 39,4 тыс. грн. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "Римляне", и две разные комплектации набора "Наполеон".

Еще Генштаб потратил в этом году 68,8 тыс. грн на 10 наборов хрустальной посуды.

В течение этого года Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 млн грн в целом, из которых 1,1 млн - на покупку смарт-часов. Например, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тыс грн.

Журналисты "Слідства.Інфо" позвонили члену тендерного комитета финансового управления Генерального штаба ВСУ Ирине Таргонской, чтобы спросить, для чего Генштабу так необходимо было покупать дорогие шахматы и посуду, но не получили ответ.

Сейчас "Слідство.Інфо" ожидает ответа на официальные запросы в Генштаб ВСУ с просьбой объяснить, кому и для чего военные приобрели такие подарки.