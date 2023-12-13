Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина

Правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы: от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023, передает "Правительственный портал".

"Мы поставили перед собой амбициозные цели, в частности членство Украины в Европейском Союзе и ОЭСР в ближайшие годы", - отметил Шмыгаль.

"С помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, которая включает ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров", - отметил премьер.

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Шмыгаль отметил, что упомянутая матрица реформ охватит все сферы.

"Очень важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Наше внимание сосредоточено не только на том, чтобы посадить коррупционеров в тюрьму, но, прежде всего, на создании системы, в которой нет возможности для коррупции. Это станет возможным благодаря цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике", - отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что Украина также привлекает частный сектор, который играет ключевую роль в планах возрождения экономики и реализации программы восстановления.

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По словам Шмыгаля, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработки со Всемирным банком и ОЭСР, а также план реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility, который сейчас нарабатывается.

"Несмотря на войну, мы уже начали процесс восстановления. Мы определили приоритетные отрасли, создали управленческую инфраструктуру, подготовили прозрачные механизмы и привлекли наших международных партнеров. Сейчас со Всемирным банком готовится третья быстрая оценка убытков и потребностей для Украины. Это будет обновленная оценка последствий российского вторжения за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - сообщил Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что за последние 20 месяцев и наше государство и экономика продемонстрировали большую адаптивность. Несмотря на все трудности и вызовы, Украине удалось:

поддерживать макроэкономическую стабильность;

держать инфляцию под контролем;

преодолеть масштабную остановку производства и последствия оттока рабочей силы;

восстановить логистические потоки в условиях блокады черноморских портов;

запустить программу быстрой реконструкции;

получить статус кандидата на членство в ЕС;

наладить продуктивный диалог с международными финансовыми институтами и получить от МВФ Программу расширенного финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов.

"Мы благодарны нашим партнерам за финансовую поддержку, которая помогла сохранить экономическую и финансовую стабильность Украины и профинансировать первоочередные расходы бюджета", - подчеркнул глава правительства.