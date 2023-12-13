Все разделы
Укр / Рус

На заправках "Укрнафты" установили проводные телефоны: в компании объяснили зачем

Среда, 13 декабря 2023, 15:06 - Лия Ильченко

На всех автозаправочных комплексах "Укрнафты" установили проводные телефоны.

Об этом говорится в сообщении компании.

"На случай проблем со связью сейчас или в будущем: на каждом автозаправочном комплексе "Укрнафты" установлен проводной телефон", - отметили в компании.

Телефоном можно воспользоваться, чтобы вызвать службы экстренной помощи.

Реклама:

Напоминаем:

Сеть "Укрнафта" сейчас насчитывает 459 работающих АЗК, расположенных по всей Украине.

Укрнафта связь
Реклама:
Материалы по теме
"Укрнафта" запускает очередную высокодебитную скважину на западе Украины 4 декабря 2023, 18:49
"Укрнефтебурение" остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины 1 декабря 2023, 19:55
"Укрнафта" анонсировала международный арбитраж в Лондоне 22 ноября 2023, 12:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте