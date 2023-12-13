На заправках "Укрнафты" установили проводные телефоны: в компании объяснили зачем
Среда, 13 декабря 2023, 15:06 -
На всех автозаправочных комплексах "Укрнафты" установили проводные телефоны.
Об этом говорится в сообщении компании.
"На случай проблем со связью сейчас или в будущем: на каждом автозаправочном комплексе "Укрнафты" установлен проводной телефон", - отметили в компании.
Телефоном можно воспользоваться, чтобы вызвать службы экстренной помощи.
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Напоминаем:
Сеть "Укрнафта" сейчас насчитывает 459 работающих АЗК, расположенных по всей Украине.
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