В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использовать в случае остановки крупных теплоисточников
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело тренировку по развертыванию мобильных котельных и переподключению оборудования теплоисточников на альтернативное питание.
Как выглядят передвижные котельные предприятие показало в своем телеграмм-канале.
В случае массированных ракетных атак такие котельные будут использовать для обогрева больниц и других критически важных учреждений соцсферы.
По информации "Киевтеплоэнерго", может быть задействовано более двадцати мобильных котельных.
Тренировку по оперативному развертыванию таких котельных провели на базе Киевского городского центра радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы. Две передвижные котельные на автоплатформах доставили и подключили к вводу больничных теплосетей.
В случае чрезвычайной ситуации котельные смогут работать в автономном режиме и обогревать больницы. Тепловая мощность мобильной котельной составляет 600 кВт (или более 0,5 Гкал/ч). Она производит теплоноситель температурой до 80 °C. При этом температуру можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная оборудована генератором.
Главные преимущества мобильных котельных - это автономность, автоматизация и энергоэффективность. За счет размещения непосредственно возле здания-потребителя минимизируются теплопотери, зато повышается надежность теплоснабжения.
Киевтеплоэнерго также отработало оперативное переключение оборудования к альтернативным источникам питания - генераторам.
Напоминаем:
Более 60% котельных Киевтеплоэнерго уже оснащены генераторами, которые обеспечивают устойчивое теплоснабжение в случае перебоев с электроснабжением.