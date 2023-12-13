В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использовать в случае остановки крупных теплоисточников

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело тренировку по развертыванию мобильных котельных и переподключению оборудования теплоисточников на альтернативное питание.

Как выглядят передвижные котельные предприятие показало в своем телеграмм-канале.

В случае массированных ракетных атак такие котельные будут использовать для обогрева больниц и других критически важных учреждений соцсферы.

По информации "Киевтеплоэнерго", может быть задействовано более двадцати мобильных котельных.

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Тренировку по оперативному развертыванию таких котельных провели на базе Киевского городского центра радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы. Две передвижные котельные на автоплатформах доставили и подключили к вводу больничных теплосетей.

В случае чрезвычайной ситуации котельные смогут работать в автономном режиме и обогревать больницы. Тепловая мощность мобильной котельной составляет 600 кВт (или более 0,5 Гкал/ч). Она производит теплоноситель температурой до 80 °C. При этом температуру можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная оборудована генератором.

Главные преимущества мобильных котельных - это автономность, автоматизация и энергоэффективность. За счет размещения непосредственно возле здания-потребителя минимизируются теплопотери, зато повышается надежность теплоснабжения.

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Киевтеплоэнерго также отработало оперативное переключение оборудования к альтернативным источникам питания - генераторам.

Напоминаем:

Более 60% котельных Киевтеплоэнерго уже оснащены генераторами, которые обеспечивают устойчивое теплоснабжение в случае перебоев с электроснабжением.