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Курс валют на 13 декабря: сколько стоят доллар и евро

Среда, 13 декабря 2023, 10:08 - Анастасия Жарикова

13 декабря наличная гривна резко укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", но ослабла в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,24 - 37,69 грн против котировок в 37,09 - 38,0 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 40,50 - 40,66 грн против курса 40,50 - 40,71 грн за евро накануне. 

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 37,2 - 37,7 грн (курс на 12 декабря - 37,05 - 37,65 грн);
  • Евро - 40,0 - 40,8 грн (курс на 12 декабря - 40,0 - 40,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 36,95 - 37,45 грн;
  • Ощадбанк - 37,2 - 37,7 грн;
  • Укрэксимбанк - 37,0 - 37,7 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,3 грн.

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Экономическая правда

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