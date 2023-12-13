Курс валют на 13 декабря: сколько стоят доллар и евро
Среда, 13 декабря 2023, 10:08 -
13 декабря наличная гривна резко укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", но ослабла в банках.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,24 - 37,69 грн против котировок в 37,09 - 38,0 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 40,50 - 40,66 грн против курса 40,50 - 40,71 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 37,2 - 37,7 грн (курс на 12 декабря - 37,05 - 37,65 грн);
- Евро - 40,0 - 40,8 грн (курс на 12 декабря - 40,0 - 40,65 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 36,95 - 37,45 грн;
- Ощадбанк - 37,2 - 37,7 грн;
- Укрэксимбанк - 37,0 - 37,7 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,3 грн.
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Экономическая правда
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