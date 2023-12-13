Нефть подешевела на фоне неопределенности спроса

Цены на нефть 13 декабря продолжают снижаться после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 73,09 долл за баррель, что на 0,2% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. 12 декабря цена этих контрактов упала на 3,7%, до 73,24 долл за баррель.

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Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,2%, до 68,47 долл за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов снизилась на 3,8%, до 68,61 долл за баррель.

Что влияет на цены

Давление на рынок создают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.

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Рынок отрицательно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Экономическая правда