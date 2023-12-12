Герега имеет вид на долгосрочное проживание в Испании – "Схемы"

фото с facebook Гереги

Народный депутат, совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега в ежегодных декларациях указал, что с 2021 года имеет вид на долгосрочное проживание в Испании.

Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на госреестр деклараций, публичный доступ к которому НАПК возобновило 10 декабря.

Так, в поданных декларациях за 2021 и 2022 годы Герега отметил, что и он, и его жена Галина Герега имеют вид на долгосрочное проживание в Испании. В декларации за 2020 год такой документ нардеп не указывал, отмечают журналисты.

Также Герега задекларировал несколько объектов недвижимости в Испании - жилой дом и земельные участки совокупной стоимостью около 100 миллионов гривен.

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"В частности, это жилой дом площадью 455 квадратных метра и стоимостью около 3 миллионов гривен, "изолированное жилье" и земельный участок площадью 3180 квадратных метра, ценой более 62 миллионов гривен, и еще один "участок с жильем" - площадью 1378 квадратных метров и стоимостью более 30 миллионов гривен.

Все эти объекты записаны на жену депутата - Галину Герегу. У нее же, согласно декларации, совокупно более 1 миллиона евро на счетах в двух испанских банках в Валенсии", - пишут "Схемы".

По данным журналистов, с начала полномасштабного вторжения и до мая 2023 года Александр Герега провел заграницей суммарно 209 дней.

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Ранее "Слідство.Інфо" писало о ценной недвижимости супругов Герег в испанском городке Беникасим, часть из которой местные медиа оценили в почти шесть миллионов евро. Два соседних участка там Галина Герега приобрела в 2017 и 2018 годах.

Экономическая правда