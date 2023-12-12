Huawei в 2024 году начнет строить во Франции свой первый европейский завод – СМИ

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Китайский техногигант Huawei начнет строительство своего завода по производству оборудования для сетей мобильной связи во Франции в следующем году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленный источник.

Отмечается, что Huawei продолжит строительство своего первого завода в Европе, даже несмотря на то, что некоторые европейские правительства ограничивают использование оборудования 5G компании.

"Компания обозначила планы по заводу с начальными инвестициями в размере 200 миллионов евро в 2020 году, но развертывание было отложено из-за пандемии COVID-19", - рассказал собеседник агентства.

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Источник не назвал сроков, когда завод в Брумате, вблизи Страсбурга, будет запущен и заработает. В Huawei не ответили на запрос о комментариях.

Источник издания во французском правительстве сообщил, что открытие завода ожидается в 2025 году.

"Этот шаг происходит в то время, как некоторые европейские правительства ограничивают или запрещают использование оборудования, производимого Huawei и ZTE, ссылаясь на соображения безопасности.

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Европейские лидеры также обсуждают, как "снизить риски", но в то же время сотрудничать со второй крупнейшей экономикой мира. Китай является третьим крупнейшим торговым партнером Франции после Европейского Союза и Соединенных Штатов", - добавляет Reuters.

Экономическая правда