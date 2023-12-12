МВФ не понравилась идея создать в Украине единый холдинг госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) предостерег Украину от создания государственного холдинга, который будет объединять все госпредприятия.

Об этом говорится в документах МВФ ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility - EFF), которые обнародовал Фонд.

МВФ считает такое решение преждевременным.

"Создание холдинговой компании (...) на этом этапе является преждевременным, учитывая финансовые и потенциальные риски управления. Вместо этого сотрудники (Фонда) видят смысл в изучении вариантов укрепления управления госпредприятиями с помощью существующей программы реформирования корпоративного управления госпредприятиями", - говорится в материалах МВФ.

Реклама:

В Фонде сослались на передовой опыт, который предусматривает необходимость четко определить объем и мандат управления госпредприятиями, включая роли и мандаты ключевых госучреждений и консультации с международными партнерами.

Кроме того, настаивают в МВФ, Украине следует придерживаться четкой программы реформирования госпредприятий, учитывая принятие закона о корпоративном управлении госпредприятиями №5593-д, соответствующее вторичное законодательство и т.д.

Также в МВФ отметили, что действующая правовая база для виртуальных активов может представлять риски для стабильности цен и эффективности монетарной политики.

Реклама:

Напоминаем:

С идеей создания единого госхолдинга выступал Рустем Умеров, который возглавлял Фонд госимущества и сейчас возглавляет Минобороны. Эту идею поддерживали также в Минэкономики и заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.