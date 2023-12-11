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Украина получит третий транш от МВФ в размере 900 миллионов долларов

Понедельник, 11 декабря 2023, 22:26 - Анастасия Жарикова

Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования - теперь Украина сможет получить третий транш на сумму около 900 миллионов долларов.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Мы работали очень близко с экономической командой Украины в последние недели и сегодня мы завершили второй пересмотр нашей программы", - отметила во время прессбрифинга директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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Утверждение второго пересмотра программы делает возможным перевод украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн долл.

"Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной. Не переключайтесь - эта неделя очень важна для нас и нашего будущего", - добавил Рашкован.

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В ноябре Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала относительно второго пересмотра механизма расширенного финансирования (EFF), который открывает путь к получению транша в около 900 млн долл.

Экономическая правда

МВФ финансы транш
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