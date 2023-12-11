В АРМА появился теневой "куратор", который был советником главы агентства – Bihus.Info

Экс-советник главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы постоянно посещает АРМА и дает указания служащим, хотя не является его сотрудником.

Об этом говорится в материале Bihus.Info.

Журналисты регулярно фиксировали появление предпринимателя Вадима Гроны в АРМА в течение нескольких недель в ноябре-декабре этого года.

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Согласно официальным приказам, которые журналисты получили от АРМА на запрос, предприниматель Вадим Грона работал внештатным советником главы АРМА Елены Думы с 7 июля по 3 октября 2023 года включительно. С 4 октября он был уволен по собственному желанию, говорится в приказе.

Однако, по данным издания, он продолжил регулярно ходить в агентство. Bihus.Info подчеркивает, что Грона использует электронную карточку для прохода в АРМА, хотя не должен иметь свободный доступ туда.

Кроме этого, он проводит в агентство посетителей, по собственной карточке, без регистрации, а также - заводит посетителей к официальным сотрудникам агентства.

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"А также дает указания сотрудникам. Так, 5 октября 2023 г. он позвал в управление менеджмента активов тогдашнего начальника Центрального межрегионального теруправления АРМА Владислава Романова.

Предоставил ему указание, которое касалось одного из арестованных активов. А когда Романов отказался его выполнять и ушел, Грона догнал его на выходе из агентства и ударил. Событие попало на камеры видеонаблюдения в АРМА", - говорится в материале.

По словам издания, свидетелем удара и дальнейших угроз был другой сотрудник АРМА - Виталий Тесленко, на тот момент он занимал должность начальника отдела внутреннего аудита АРМА. Тесленко снял видео нападения с монитора охранника в помещении АРМА.

По словам Романова, 5 октября удару предшествовала встреча ряда сотрудников агентства в управлении менеджмента активов. "Грона... организовал рабочую встречу большого количества руководства управления менеджмента активов. Почему-то руководитель управления менеджмента активов, официальное должностное лицо, государственный служащий Алексей Ищенко, он стоял и получал задание от Гроны. Подчиненные Ищенко тоже слушались", - сказал Романов.

"Почему Грона был в помещении 5 октября, если его уволили с должности внештатного советника еще 4 октября? Глава агентства Елена Дума объяснила это в письменном ответе Bihus.Info тем, что он зашел в АРМА уточнить, как подавать документы в Антикоррупционный совет АРМА.

В дальнейшем Романов, который получил удар, и Тесленко, который сделал видеозапись удара, были уволены из АРМА. А Грона был избран рабочей группой от АРМА в новосозданный общественный Антикоррупционный совет АРМА (его создали в дополнение к уже существующему громсовету АРМА). Сейчас он там - заместитель председателя", - добавляет Bihus.Info.

Журналисты добавили, что Антикоррупционный совет - это общественный орган, а его представители не являются сотрудниками агентства, поэтому они не имеют свободного доступа туда, как и электронных карточек для входа.

"Однако это правило не касается Вадима Гроны. Несмотря на то, что Антикорсовет АРМА на момент публикации собирался только один раз, Вадим Грона посещает АРМА буквально ежедневно", - резюмирует издание.

Экономическая правда