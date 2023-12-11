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Французский конкурент OpenAI привлек 385 миллионов евро от инвесторов

Понедельник, 11 декабря 2023, 20:40 - Алексей Павлыш
 
bloomberg

Французский стартап в сфере искусственного интеллекта Mistral AI привлек 385 млн евро в ходе раунда финансирования. В результате оценочная стоимость стартапа, который был создан менее года назад, выросла примерно до 2 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg.

Раунд возглавили венчурная компания из Кремниевой долины Andreessen Horowitz и первоначальный инвестор Lightspeed Ventures.

"Этот раунд финансирования знаменует собой резкий рост для семимесячного стартапа в области искусственного интеллекта, который был основан бывшими учеными из DeepMind и Meta Platforms Inc., которые работали над обширными языковыми моделями, похожими на те, что предлагает OpenAI Inc", - пишет агентство.

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Гендиректор Mistral Ai Артур Менш заявил, что компания "следует четкой траектории: создать европейского чемпиона с глобальным назначением в сфере искусственного интеллекта", который будет основан на "открытом, ответственном и децентрализованном подходе к технологиям".

Mistral разрабатывает программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое обеспечивает работу чат-ботов и других инструментов генеративного ИИ.

В раунде финансирования также приняли участие несколько других инвесторов, среди которых: Salesforce Inc., BNP Paribas и CMA CGM, General Catalyst, Elad Gil, Emerson Collective, Conviction, Bpifrance, La Famiglia, Eric Schmidt, New Wave, Motier Ventures и Sofina.

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Экономическая правда

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