Экономика России достигла предела опасного перегрева - The Economist
Экономика России может не выдержать растущие государственные расходы на фоне ограниченного предложения и инфляции в стране.
Об этом пишет The Economist со ссылкой на оценки экспертов.
"Если внимательнее присмотреться к экономике Путина военного времени, то станет понятно, что она опасно перегревается", - отмечает издание.
The Economist подтверждает данные, что экономика России в 2024 году продолжит расти. Но акцентирует внимание на факторах, которые этому способствуют.
"Многие экономисты обвиняют в этом государственные расходы, которые стремительно растут, поскольку Путин пытается победить Украину. В 2024 году расходы на оборону вырастут почти вдвое, до 6% ВВП, что является самым высоким показателем со времен распада Советского Союза", - пишет издание.
Помня о предстоящих выборах, правительство также увеличивает социальные выплаты.
"Некоторые семьи солдат, погибших в бою, получают выплаты, эквивалентные тридцатилетней средней заработной плате. Данные Министерства финансов России свидетельствуют о том, что фискальные стимулы пока стоят около 5% ВВП", - указывает The Economist.
Уровень безработицы составляет менее 3% и является самым низким за всю историю наблюдений. Номинальная заработная плата растет примерно на 15% в годовом исчислении.
Эти факторы уверенно повышают темпы роста страны.
"Экономические данные в режиме реального времени, опубликованные банком Goldman Sachs, указывают на уверенный рост. JPMorgan Chase, еще один банк, повысил свой прогноз ВВП на 2023 год со снижения на 1% в начале года до 1,8% в июне, а недавно до 3,3%", - отмечает издание.
Однако, подчеркивает The Economist, проблема заключается в том, что российская экономика не может выдержать такого стремительного роста. Против разогревающейся экономики работают следующие факторы:
- С начала 2022 года тысячи рабочих, часто высокообразованных, покинули страну.
- Иностранные инвесторы вывели около 250 млрд долларов прямых инвестиций, что составляет почти половину довоенных акций.
- Разогревающийся спрос наталкивается на сокращение предложения, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу.
Эти процессы происходят на фоне инфляции, которая продолжает расти и становится мультипликатором факторов, перегревающих экономику.
Инфляция в России в 2022 году была вызвана ослаблением рубля. После того, как Путин начал свое вторжение, валюта упала на 25% по отношению к доллару.
Это повысило стоимость импорта.
Согласно данным, опубликованным 8 декабря, инфляция в ноябре составила 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% месяцем ранее.
На этом фоне, Центральный банк повысил процентные ставки на два процентных пункта, что вдвое больше, чем ожидалось. На следующем заседании, 15 декабря, ожидается аналогичное повышение ставки.
Благодаря этому, а также введенному контролю за движением капитала, рубль фактически вырос.
"Однако теперь чиновники опасаются, что они могут потерять контроль", - пишет издание.
Эти опасения совпадают с прогнозами большинства прогнозистов, которые ожидают, что инфляция в России продолжит расти.
Так, например, рекордно низкий уровень безработицы накладывается на рост номинальной заработной платы растет примерно на 15% в годовом исчислении.
"Затем компании перекладывают эти более высокие расходы на клиентов", - пишет издание.
Чрезвычайно высокая инфляция затронула все сферы товаров и услуг в стране - от юридических консультаций до ресторанного питания.
В качестве примера The Economist приводит стоимость ночлега в московском отеле Ritz-Carlton, который теперь называется Carlton после того, как его западные владельцы вышли из России. Эта стоимость выросла примерно с 225 долларов до вторжения до 500 долларов.
"Это указывает на то, что причина инфляции - доморощенная", - отмечает издание.
Эти процессы государство может попытаться и дальше сдержать с помощью еще более высоких процентных ставок, которые могут в конце концов откусить спрос, остановив дальнейший рост инфляции. Восстановление цен на нефть и дополнительный контроль за движением капитала могут повысить рубль, снизив стоимость импорта.
"Но все это работает против непреклонного фактора: желания Путина победить в Украине. Имея большую финансовую мощь, он имеет потенциал потратить еще больше в будущем, что предвещает еще более быструю инфляцию. В России есть вещи важнее, чем экономическая стабильность", - отмечает The Economist.
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