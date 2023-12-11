Великобритания запускает орган, который будет контролировать выполнение санкций против РФ

Великобритания создает Управление по применению торговых санкций (OTSI) для усиления контроля за выполнением санкций, введенных в том числе после нападения России на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

OTSI будет отвечать за гражданское обеспечение выполнения торговых санкций, в том числе против России. Подразделение будет помогать предприятиям выполнять санкции и расследовать потенциальные нарушения, выносить гражданские наказания и передавать дела в Службу доходов и таможни (HMRC) для уголовного правонарушения, если это необходимо.

Компетенция органа будет включать деятельность компаний, которые могут избегать санкций, отправляя продукцию через другие страны.

Реклама:

"По нашим оценкам, без международных санкций у России было бы более $400 млрд для финансирования войны, чего хватило бы на финансирование вторжения еще на четыре года. Мы наносим удар России там, где ей больнее, и лишаем российского диктатора Путина ресурсов, необходимых для финансирования войны в Украине", - сказала британский министр по санкциям Энн-Мари Тревельян.

OTSI будет запущен в начале 2024 года, когда будут введены новые законодательные требования, и усилит текущую работу правительства, чтобы обеспечить соблюдение торговых санкций Великобритании.

Экономическая правда

Реклама: