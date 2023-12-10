От вторжения РФ украинская экология пострадала еще на 10 миллиардов долларов

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают дополнительные выбросы CO2 в 10 млрд долларов, однако страна придерживается обязательств по экологическим реформам.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Выбросы углекислого газа нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл.

"Однако наша страна продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства и не отказывается от своих климатических целей", - отмечают в министерстве.

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Значительные проблемы также наносят SLCP, то есть непродолжительно существующие загрязнители окружающей среды. Они "на втором месте" после СО2 по влиянию на изменение климата. К 2030 в Украине планируют сократить долю выбросов метана "Global Methane Pledge" на 30%.

Как отмечается, Украина продолжает евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться и двигаться к принципам циркулярной экономики. Восстанавливаться планируют с использованием новейших технологий, таких как водород.

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Напомним:

Первая оценка потерь по результатам катастрофы на Каховской ГЭС от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт нанес Украине не менее 2 млрд долл прямых убытков.