На Балканах открыли газопровод между Болгарией и Сербией против интересов РФ

Сербия и Болгария построили газопровод для уменьшения зависимости от России. Строительство газового провода от Сербского города Ниш, в окрестности столицы Болгарии Софии началось в феврале 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Новый трубопровод позволяет диверсифицировать рынок газа на юге Балкан и уменьшить зависимость от России. Протяженность газовой трубы составляет 170 км, а пропускная способность достигает 1,8 млрд кубометров в год, что может обеспечить около 60% газовых потребностей Сербии. Проект открывает для Сербии возможности импорта газа из Греции и Азербайджана, а для Болгарии - открывает возможности импорта из Адриатики.

Открывать трубопровод будут президенты Болгарии Румен Радев, Сербии Александар Вучич и Азербайджана Ильхам Алиев 11 декабря.

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Напомним:

Греция и Болгария начали коммерческую эксплуатацию газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.

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В политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия.