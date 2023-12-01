Второй месяц отказа от фиксированного курса: НБУ в ноябре сократил интервенции 

Чистая продажа долларов Национальным банком в ноябре, на второй месяц после переход от режима фиксированного курса к режиму управляемой гибкости, снизилась с 3,34 млрд долларов в октябре до до 2,45 млрд долларов в ноябре.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно информации на сайте НБУ, чистая продажа в ноябре оказалась даже меньше сентябрьского показателя - 2,69 млрд долларов.

Покупка Нацбанком валюты оставалась мизерной – 4 млн долларов по сравнению с 14 млн долларов в октябре и 1 млн долларов в сентябре.

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По результатам ноября курс гривни на межбанке ослаб всего на 0,2%, или на 7 коп., составив на начало декабря 36,3535 грн/1 доллар. Тогда как с конца июля 2022 года и до 3 октября этого года Нацбанк удерживал официальный курс 36,5686 грн/1 доллар.

На наличном рынке в ноябре доллар подешевел примерно на 35 коп. – до 37,40 грн/1 доллар.

Всего с начала этого года НБУ приобрел на рынке 217,1 млн долларов, тогда как продал 24 млрд 811,9 млн долларов.

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Напоминаем:

Национальный банк Украины, который с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны 36,5686 грн/1 долл, с 3 октября перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.