"Дію" пригласили к разработке европейского цифрового кошелька

"Дія" присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet - цифрового кошелька для граждан ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

"EUDIW - цифровой кошелек, инициатива Европейской комиссии, которая позволит гражданам ЕС идентифицировать себя и подтверждать личную информацию. Что сделает более удобным онлайн- и офлайн-услуги во всем ЕС. Как наша "Дія" в Украине", - говорится в сообщении.

С этим цифровым документом можно будет открывать банковские счета, подписывать бумаги и хранить цифровые документы, например водительские удостоверения, свидетельства профессионального статуса владельца кошелька, электронные рецепты и тому подобное.

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"Наша цель в этом проекте - обеспечить возможность украинцам использовать "Дію" в ЕС, а европейцам - свои EUDIW в Украине", - добавили разработчики.