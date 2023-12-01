"Укравтопром" отмечает падение спроса на легковые авто в ноябре из-за блокирования границ

Регистрации новых легковых авто в Украине в ноябре текущего года сократились на 6% по сравнению с октябрем текущего года – до 5,385 тыс. единиц.

Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

"Очевидно, повлияло блокирование границы польскими перевозчиками, из-за чего сроки доставки машин в Украину увеличились, соответственно и ожидания авто потребителями", - говорится в сообщении на сайте ассоциации в пятницу.

В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года рынок вырос на 74%, а лидером осталась Toyota с регистрацией 854 авто – на 8% меньше, чем в октябре-2023, но на 22% больше ноября-2022.

Реклама:

На второе место с третьего в октябре вышла Skoda – 517 ед. (+8% к октябрю; +90% к ноябрю 2022г.), третий результат у Volkswagen – 476 шт. (-17%; +266%)

По данным "Укравтопрома", в ТОП-10 марок на рынке новых легковых авто в ноябре также вошли: Renault – 383 ед; Nissan – 309 ед; BMW – 253 ед.; Mercedes-Benz – 222 ед.; Mazda – 189 ед.; Suzuki – 180 ед.; Citroen – 178 ед.

Титул бестселлера месяца по-прежнему у компактного кроссовера Renault Duster с первичной регистрацией 355 авто.

Реклама:

"Всего за 11 месяцев 2023 украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - констатируется в сообщении.

Напоминаем:

По данным "Укравтопрома", в 2022 году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей - на 63% меньше, чем годом ранее, а по данным AUTO-Consulting продажи сократились на 61,5% – до 40,08 тыс. ед.