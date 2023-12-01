Бизнес сохраняет сдержанные ожидания, оптимизм только в торговле − опрос НБУ

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В ноябре бизнес второй месяц предоставил сдержанные оценки текущих результатов своей деятельности - индекс ожиданий деловой активности ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49.1.

Об этом говорится в ежемесячном опросе НБУ.

Военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее подорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания, пояснили в Набцанке.

При этом предприятия торговли остаются единственным сектором экономики, который прогнозирует улучшение результатов своей деятельности благодаря замедлению инфляции, устойчивому внутреннему спросу и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в ноябре составил 50.9 по сравнению с 53.0 в октябре.

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"Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи, одновременно ухудшили оценки по запасам / остатков этих товаров.

Респонденты прогнозировали снижение темпов подорожания закупочных цен и стоимости товаров, закупленных для продажи, а также были настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи", - говорится в сообщении.

В то же время предприятия промышленности прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыв логистических цепей и усиление боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49.2 (в октябре - 50.0). Респонденты продолжали ожидать увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию. Улучшились и были положительными оценки остатков готовой продукции.

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Предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистические оценки результатов своей деятельности в ближайшей перспективе: секторальный индекс составил в ноябре 48.4 по сравнению с 47.2 в октябре.

Респонденты ожидали увеличения объема предоставленных услуг, смягчили оценки относительно уменьшения объема новых заказов и не ожидали изменений объема услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности, учитывая рост производственных затрат, сужение инвестиционного спроса, нехватку квалифицированных кадров, а также сезонные условия: секторальный индекс снизился в ноябре до 40.6 (в октябре - 44.8).

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 460 предприятий. Среди опрошенных предприятий 44,6% - компании промышленности, 27,2% - сферы услуг, 23,7% - торговли, 4,6% - строительства; 33,3% респондентов - крупные предприятия, 28,9% - средние, 37,8% - малые.

Экономическая правда