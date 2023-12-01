В Киеве открыли движение по части Подольского моста для спецтранспорта

фото: Telegram Кличко

В столице разрешили движение по недостроенному Подольскому мостовому переходу между Подолом и Русановскими Садами для автомобилей экстренных и специализированных служб.

Об этом сообщает журналист Экономической правды.

Также по мостовому переходу будет курсировать автобусный маршрут общественного транспорта №111: он соединит станции метрополитена "Левобережная" и "Площадь Украинских Героев".

Проезд частному автотранспорту и на велосипедах и проход пешком запрещен.

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Строительство съезда на улицу Центральную Садовую на Русановских Садах не было предусмотрено действующим проектом строительства мостового перехода.

Городские власти решили построить съезд на Центральную Садовую до местных выборов 2020 года, потому что не успевали возвести развязку на проспект Алишера Навои и улицу Бальзака. Впрочем, генподрядчик строительства смог достроить съезд на Центральную Садовую только в 2023 году.

фото: Telegram Кличко

"Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплекс работ для обеспечения проезда на ул. А. Бальзака (эти работы уже продолжаются). А также осуществит ремонт улицы Центральная Садовая включительно с обустройством сети водоотведения.

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И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Подробнее читайте в статье: Гора родила мышь. Что открывает Кличко в Киеве вместо Подольского моста?

Экономическая правда