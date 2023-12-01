Суд штата Монтана отменил первый в США запрет TikTok

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Федеральный суд американского штата Монтана отменил первый в США запрет соцсети TikTok, заявив, что она нарушает права пользователей на свободу слова.

Об этом пишет BBC.

В мае Монтана стала первым штатом США, который принял запрет, который должен был вступить в силу 1 января.

Платформа для обмена короткими видео, которая принадлежит китайской компании ByteDance, подала в суд через неделю после решения о запрете.

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Окружной судья США Дональд Моллой согласился с TikTok, заявив, что это "нарушает Конституцию более чем одним способом" и "превышает полномочия штата".

Запрет сделал бы незаконным предложение TikTok для магазинов приложений, а фирмам грозили бы штрафы до 10 тыс долларов.

TikTok сообщил BBC, что доволен тем, что "неконституционная норма" была отклонена.

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Компания добавила, что "сотни тысяч жителей Монтаны могут продолжать самовыражаться, зарабатывать на жизнь и развивать сообщество в TikTok".

Офис прокурора штата Монтана сообщил Reuters, что рассматривает свои следующие шаги "для защиты закона, который защищает жителей Монтаны от получения и использования их данных Коммунистической партией Китая".

Монтана, население которой составляет чуть более миллиона человек, запретила приложение на правительственных устройствах в декабре прошлого года.

TikTok заявляет, что имеет 150 миллионов американских пользователей, большинство из которых - подростки и молодежь в возрасте до 20 лет.

Плафторма оказалась под пристальным вниманием властей по всему миру из-за опасений, что данные могут быть переданы китайскому правительству.

В марте комитет Конгресса США допросил исполнительного директора платформы о том, возможно ли это - тот заявил, что TikTok никогда не шпионил бы за американцами. Однако он признал, что сотрудники компании следили за аккаунтами журналистов.

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Экономическая правда