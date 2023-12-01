Суд штата Монтана отменил первый в США запрет TikTok
Федеральный суд американского штата Монтана отменил первый в США запрет соцсети TikTok, заявив, что она нарушает права пользователей на свободу слова.
Об этом пишет BBC.
В мае Монтана стала первым штатом США, который принял запрет, который должен был вступить в силу 1 января.
Платформа для обмена короткими видео, которая принадлежит китайской компании ByteDance, подала в суд через неделю после решения о запрете.
Окружной судья США Дональд Моллой согласился с TikTok, заявив, что это "нарушает Конституцию более чем одним способом" и "превышает полномочия штата".
Запрет сделал бы незаконным предложение TikTok для магазинов приложений, а фирмам грозили бы штрафы до 10 тыс долларов.
TikTok сообщил BBC, что доволен тем, что "неконституционная норма" была отклонена.
Компания добавила, что "сотни тысяч жителей Монтаны могут продолжать самовыражаться, зарабатывать на жизнь и развивать сообщество в TikTok".
Офис прокурора штата Монтана сообщил Reuters, что рассматривает свои следующие шаги "для защиты закона, который защищает жителей Монтаны от получения и использования их данных Коммунистической партией Китая".
Монтана, население которой составляет чуть более миллиона человек, запретила приложение на правительственных устройствах в декабре прошлого года.
TikTok заявляет, что имеет 150 миллионов американских пользователей, большинство из которых - подростки и молодежь в возрасте до 20 лет.
Плафторма оказалась под пристальным вниманием властей по всему миру из-за опасений, что данные могут быть переданы китайскому правительству.
В марте комитет Конгресса США допросил исполнительного директора платформы о том, возможно ли это - тот заявил, что TikTok никогда не шпионил бы за американцами. Однако он признал, что сотрудники компании следили за аккаунтами журналистов.
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Экономическая правда