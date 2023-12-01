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Украина будет продавать конфискованное российское имущество через "Прозорро.Продажи"

Пятница, 1 декабря 2023, 12:15 - Игорь Пилипив

Фонд государственного имущества (ФГИУ) будет продавать через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" конфискованное российское имущество. 

Об этом сообщает пресс-служба министерство экономики.

Отмечается, что соответствующее решение утвердило правительство в конце ноября.

"Организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро.Продажи будет Фонд государственного имущества (ФГИУ). А деньги от его продажи и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", - говорится в сообщении. 

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В министерстве объясняют, что участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок, актуальный перечень которых всегда доступен по ссылке. 

Кроме того, вся информация об онлайн-аукционах по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте prozorro.sale. 

"Чтобы запустить продажи санкционного имущества, Министерство экономики разработало, а Кабинет министров принял соответствующий Порядок. Это создает комплексную законодательную рамку для управления разного рода активами, связанными со страной-агрессором, а также повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций. А это наш приоритет на ближайшие годы", - отметил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев. 

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Экономическая правда.

РФ ФГИУ Минэкономики продажа
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