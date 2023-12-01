Иностранные инвесторы избавлялись от китайских акций 4 месяца подряд – Bloomberg

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Иностранные инвесторы продавали китайские акции четыре месяца подряд, что стало самой длительной серией продаж, поскольку опасения по поводу восстановления экономики Китая сохраняются.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, иностранцы продали акций на 1,8 млрд юаней (252 млн долларов) в чистом выражении, на фоне того, что китайский индекс продолжает падать.

В частности, в ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1% - это был худший показатель среди основных мировых индексов.

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В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее - в октябре.

На закрытии 1 декабря CSI 300 составлял 3482,88 пункта, потеряв 0,38%. Инвесторы разочарованы восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не впечатлили, пояснил стратег Saxo в Гонконге Редмонд Вонг.

Результаты CSI 300 резко контрастируют с ростом индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов, что Федеральная резервная система закончила серию повышений ставок.

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Агентство также обратило внимание, что отток денег инвесторов с китайского рынка в ноябре сопоставим со средним ежемесячным оттоком в 60 млрд юаней с августа по октябрь.

Эти оттоки немного компенсировали покупки китайских бумаг 30 ноября накануне ребалансировки индексов MSCI, которые оказались самыми высокими с июля, отмечает Bloomberg.

Второй крупнейший фондовый рынок в мире продолжает падать, несмотря на признаки того, что Китай хочет решить проблему в своем секторе недвижимости. Регулирующие органы составляют список из 50 застройщиков, которые имеют право на различное финансирование, писал Bloomberg 20 ноября. Хотя это помогло акциям застройщиков, настроения инвесторов остаются негативными.

Напомним:

Иностранные компании сейчас выводят больше денег из Китая, чем инвестируют - замедление экономики Китая, низкие процентные ставки и геополитическая борьба с США вызвали сомнения относительно экономического потенциала страны.

Экономическая правда