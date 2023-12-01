США заставили саудовскую компанию Saudi Aramco продать свои акции в стартапе по разработке чипов ИИ Rain Neuromorphics, который поддерживает CEO OpenAI Сэм Альтман.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, поддерживаемый Альтманом Rain Neuromorphics, разрабатывающий чипы, имитирующие работу мозга, и направленный на обслуживание компаний, использующих алгоритмы ИИ, собрал 25 миллионов долларов в 2022 году.

Prosperity7 компании Aramco, стал ведущим инвестором для Rain AI. Однако после проверки Комитета по иностранным инвестициям США продал свои акции.

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Министерство финансов США, которое контролирует процесс Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), заявило: "CFIUS стремится принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для защиты национальной безопасности США. В соответствии с законодательством и практикой, CFIUS не комментирует публично транзакции, которые он может или не может рассматривать".

Напомним:

Администрация Байдена планирует запретить поставки в Китай более продвинутых ИИ-чипов, разработанных Nvidia и другими компаниями: эти меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.

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