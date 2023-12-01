Саудовский фонд вынужден выйти из стартапа по разработке чипов ИИ под давлением США
США заставили саудовскую компанию Saudi Aramco продать свои акции в стартапе по разработке чипов ИИ Rain Neuromorphics, который поддерживает CEO OpenAI Сэм Альтман.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, поддерживаемый Альтманом Rain Neuromorphics, разрабатывающий чипы, имитирующие работу мозга, и направленный на обслуживание компаний, использующих алгоритмы ИИ, собрал 25 миллионов долларов в 2022 году.
Prosperity7 компании Aramco, стал ведущим инвестором для Rain AI. Однако после проверки Комитета по иностранным инвестициям США продал свои акции.
Министерство финансов США, которое контролирует процесс Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), заявило: "CFIUS стремится принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для защиты национальной безопасности США. В соответствии с законодательством и практикой, CFIUS не комментирует публично транзакции, которые он может или не может рассматривать".
Напомним:
Администрация Байдена планирует запретить поставки в Китай более продвинутых ИИ-чипов, разработанных Nvidia и другими компаниями: эти меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.