75% украинцев готовились к возможным проблемам с энергоснабжением зимой − социологи

фото: укринформ

Почти 75% украинцев готовились к возможным проблемам с энергоснабжением зимой, наиболее интенсивно готовились к проблемам с энергоснабжением жители Киева, а также люди молодого и среднего возраста, более обеспеченные.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 ноября.

При этом среди наиболее популярных мер подготовки - приобретение фонариков и батареек, подготовка запасов еды, покупка аккумуляторов и генераторов, а также подготовка запасов питьевой воды - каждый из названных мероприятий сделали более половины опрошенных.

"Наиболее интенсивно готовились к проблемам с энергоснабжением жители Киева, а также люди молодого и среднего возраста, более обеспеченные. Жители городов несколько чаще других приобрели фонарики и батарейки, а также сделали запасы питьевой воды, тогда как жители сел чаще покупали генераторы.

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На интенсивность подготовки к проблемам с энергоснабжением влияют и настроения относительно того, с какими проблемами столкнется Украина зимой: пессимисты в ожидании сложностей прилагают больше усилий для подготовки к зиме, чем оптимисты", - говорят социологи.

При этом 72% опрошенных указали, что в их населенном пункте есть "Пункт несокрушимости". В то же время в сельской местности почти 40% жителей отметили, что в их населенном пункте "Пункт несокрушимости" отсутствует.

Больше всего таких пунктов в Киеве, а также на деоккупированных и прифронтовых территориях. Среди тех респондентов, которые имеют "Пункт несокрушимости" в своем населенном пункте, 13% пользовались им прошлой зимой: 3% часто, 10% редко.

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Результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев (74%) в случае отсутствия электроэнергии в течение недели не планируют покидать свое жилье.

В то же время почти четверть украинцев в этом случае планируют переехать в другое место: 11% в пределах населенного пункта, 8% - в другой населенный пункт, 3% - во временное место жительства (школа и т.д.), 2% - за границу.

Чаще всего перемещение ограничивается тем же населенным пунктом, в котором респондент сейчас проживает. Чаще всего готовы к переезду жители Киева, в целом жители городов, более обеспеченные, моложе, резюмируют социологи.

Исследование продолжалось 22-23 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Экономическая правда