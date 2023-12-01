Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены

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Компания Tesla объявила, что цена на самую дешевую модель ее долгожданного электропикапа Cybertruck будет стартовать от 60 990 долл - производитель электромобилей официально начал первые поставки Cybertruck.

Об этом пишет Financial Times.

"Ценник на Cybertruck с его нетрадиционной угловатой формой и стальным кузовом выше стартовой цены в чуть менее 40 тыс долл, которую Tesla закладывала, когда впервые анонсировала автомобиль в 2019 году.

В дополнение к самой дешевой заднеприводной модели, которая не будет доступна до 2025 года, в 2024 году будет доступна полноприводная версия по цене 79 990 долларов. Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, будет стоить примерно 99 990 долл и будет доступна в 2024 году", - пишет газета.

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Cybertruck - это первый новый электромобиль Tesla с момента выпуска Model Y более трех лет назад. Tesla заявила, что получила более 1 млн предварительных заказов.

Хотя Tesla планировала начать поставки в 2021 году, инженерные и производственные проблемы, связанные с нетрадиционным дизайном, задержали процесс.

В прошлом месяце Илон Маск предупредил, что за первыми поставками Cybertruck последует "чрезвычайно сложное" увеличение производства, которое, вероятно, займет не менее 18 месяцев.

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"Я думаю, что это наш лучший продукт, я думаю, что это самая уникальная вещь на дороге, и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее", - сказал Маск.

Cybertruck - это попытка Tesla выйти за рамки седанов и внедорожников и бросить вызов таким компаниям, как Ford, Stellantis и General Motors на рынке пикапов, который быстро переходит на электромобили, добавляет FT.

Маск впервые представил Cybertruck на презентации в 2019 году.

Завод в Техасе имеет целью производить 250 тыс таких авто в год, хотя компания не рассчитывает достичь этой цели как минимум до 2025 года.

Экономическая правда