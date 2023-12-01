В ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти, но рынок не поверил

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Несколько стран-членов ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти до 2,2 млн баррелей в сутки, направленное на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.

Об этом говорится в заявлении группы.

"Эти добровольные сокращения рассчитаны на основе необходимого уровня добычи на 2024 год, и являются дополнением к добровольным сокращениям, ранее объявленных в апреле 2023 года и впоследствии продленных до конца 2024 года, пояснили в ОПЕК+.

Так, о добровольных сокращениях объявили следующие страны ОПЕК+: Саудовская Аравия (1 тыс баррелей в сутки); Ирак (223 тыс баррелей в сутки); ОАЭ (163 тыс б/с); Кувейт (135 тыс б/с); Казахстан (82 тыс б/с); Алжир (51 тыс б/с); и Оман (42 тыс б/с) с 1 января до конца марта 2024 года.

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Это дополнит объявленное добровольное сокращение РФ добычи на 500 тыс баррелей в сутки на тот же период: 300 тыс баррелей в сутки сырой нефти и 200 тыс баррелей в сутки нефтепродуктов.

Как отмечает Reuters, мировые цены на нефть после объявления решения ОПЕК+ упали на 2%, частично из-за того, что сокращения были добровольными, а также из-за ожиданий инвесторов накануне встречи, что дальнейшие сокращения поставок могут быть более глубокими.

"Реакция рынка предполагает неверие в полную эффективность сокращений, - заявил аналитик JP Morgan Кристиан Малек.

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"Однако установление новых рамок для каждого члена для выполнения своих обязательств по сокращению отражает степень доверия и сплоченности между членами; например, тот факт, что Бразилия присоединяется к ОПЕК+, свидетельствует о численном преимуществе ОПЕК+", - добавил он.

ОПЕК+ также пригласила Бразилию, которая входит в топ-10 производителей нефти, стать членом группы. Министр энергетики страны заявил, что она надеется присоединиться в январе.

Между тем, цены на нефть снижаются шестую неделю подряд на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

Так, на утро пятницы фьючерсы на нефть марки Brent на февраль упали на 39 центов, или на 0,5%, до 80,47 долларов за баррель. А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 23 цента, или на 0,3%, до 75,73 долларов.

Экономическая правда