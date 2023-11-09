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Российский паром со сжиженным газом протаранили в Черном море

Четверг, 9 ноября 2023, 19:04 - Анастасия Жарикова
 
цтс

Паром "Славянин" под российским флагом получил бортовую пробоину в Черном море в районе болгарского мыса Шабла.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Vesselfinder.

Судно, перевозившее железнодорожные цистерны со сжиженным газом, получило бортовое повреждение после столкновения с другим судном - New Raouf под флагом Палау.

New Raouf продолжило свой путь в сторону Турции и сейчас находится недалеко от входа в Босфор.

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Российский паром получил крен (затоплено три балластных цистерны) и вернулся в болгарский порт Варна для обследования.

Паром "Славянин" курсирует около 10 лет на линии Варна-Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны.

В Vesselfinder отметили, что непонятно, что он делал у Шабли/Тюленово, потому что линия в порт Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, в то время как российское судно двигалось несколько севернее.

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цтс

Экономическая правда

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