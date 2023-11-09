"Укрэнерго" предупреждает о мошеннических письмах, которые посылают якобы от имени компании

НЭК "Укрэнерго" предупредила о рассылке фишинговых писем якобы от имени компании - такие электронные письма, вероятно, могут содержать вирусы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мошенники пытаются рассылать письма подрядчикам и контрагентам компании вроде бы от имени "Укрэнерго".

В компании указали на признаки, указывающие на фальсификацию:

Реклама:

письмо отправлено не по официальному адресу – все сотрудники НЭК "Укрэнерго" пользуются почтой исключительно с доменом @ua.energy;

ГП "Укрэнерго" не существует – официальное название компании, которая используется в деловой переписке – НЭК "Укрэнерго". До 2019 года использовалось официальное название ГП "НЭК "Укрэнерго".

"Бухгалтер Елена Витальевна" – фейк без фамилии. Сотрудники НЭК "Укрэнерго" не ведут переписку без указания полных данных отправителя и, тем более, на русском языке.

Реклама:

Компания уже обратилась к правоохранителям по просьбе найти мошенников, неправомерно использующих данные нашей компании.

"Просим внимательно проверять все адреса, по которым поступают письма якобы от НЭК "Укрэнерго". Наш официальный домен – @ua.energy", - добавили в компании.

укрэнерго

Напоминаем:

На онлайн ресурсы Украинской энергетической биржи с утра 20 октября было совершено очередную хакерскую атаку.