В Украине осталось всего два миллиардера: в прошлом году их было девять

В Украине осталось всего два миллиардера - это бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

Об этом сообщает NV.

Издание отмечает, что ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера не было как минимум с 2006 года, когда NV анализирует и каждую осень публикует список самых богатых бизнесменов.

В этом году журнал презентовал не сотню, а всего тридцать самых богатых украинцев.

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В 2023 году журнал журнал представляет не сотню, а лишь тридцатку самых богатых людей страны. Рейтинг составили с помощью экспертов ИТ-компании YouControl.

На первом месте – Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 млрд долл. – по сравнению с 2022 годом они упали на 43%.

Вторую строчку в рейтинге занимает Виктор Пинчук (EastOne) с состоянием в 1,72 млрд долл. – снизились по сравнению с предыдущим годом на 34%.

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Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко (Roshen) с 954 млн долл. (-37%).

Также в пятерку самых богатых вошли:

Галина и Александр Гереги (Эпицентр-К) – 907 млн долл. (-38%);

Влад Яценко (Revolut) – 894 млн долл. (-30%).

NV

В прошлом году NV не публиковало рейтинг топ-100 самых богатых украинцев, однако по данным рейтинга Forbes состояние более чем в миллиард долларов на декабрь 2022 года имело девять украинских бизнесменов.

Экономическая правда