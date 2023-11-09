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В России расширили перечень сельхозпродукции: разрешена переработка личинок и яиц мух

Четверг, 9 ноября 2023, 17:14 - Лия Ильченко
 
РосСМИ

Российское правительство отнесло личинок и яйца мух к сельскохозяйственной продукции и утвердило новый порядок их разведения.

На документ, обнародованный на сайте правительства РФ, обратили внимание российские журналисты.

Правительственное распоряжение датировано октябрем 2023 года, но очевидно ранее оно широко не популяризировалось.

Документом, в частности, закрепляется в российском законодательстве понятие "продукция из мухи черная львинка". Среди такой продукции:

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  • жиры личинки,
  • мука тонкого помола из мухи,
  • мука грубого помола из мухи,
  • гранулы из личинок, 
  • пюре из личинок.

Кроме того, перечень сельхозпродукции дополнен позициями "яйца мухи" и "личинки мухи живые, охлажденные и замороженные".

В этой связи журналисты припомнили инициативу вице-премьера РФ Дениса Мантурова, предложившего "поработать с ментальностью", чтобы приучить россиян есть личинок мух.

Также, СМИ цитируют профессора Российской академии наук, заведующего отделением Федерального исследовательского центра животноводства Романа Некрасова. Ученый говорит, что "принятие правительством постановления долгожданно и востребовано, оно позволит официально наладить производство и переработку сельскохозяйственными товаропроизводителями продуктов из личинок мух черной львинки". 

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"Это открывает возможности производства разнообразных продуктов из насекомых в больших масштабах, что укрепит кормовую базу страны", - заявил профессор.

Насекомые становятся своеобразным мини-скотом, который можно выращивать для питания человека, напоминает Некрасов из Российской академии наук.

В то же время, журналисты обнаружили и бенефициаров данного решения. Как оказалось, в России уже налажена переработка насекомых. 

Самые известные производители продукции, по данным Forbes, — "ОНТО",  "Биогенезис" ("Энтопротэк") и "Экобелок". Бенефициаром "Биогенезиса" является выходец из "Черкизово", владелец крупного холдинга по производству индейки "Дамате" Наум Бабаев.

Основной владелец компании "Экобелок" Натанил Данилов тоже не случайный человек. Он, вероятно, входил в число совладельцев компаний, принадлежащих миллиардерам Зараху Илиеву и Году Нисанову. 

Крупные поставщики продуктов из переработанных насекомых предлагают рынку сделанные из них компоненты для котлет, колбас, сосисок и набор для белковых батончиков, говорит директор консалтинговой компании "Юникон" Виктор Еременко.

Россия пищепром
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