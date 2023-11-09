НКРЭКУ утвердила выплаты владельцам домашних СЭС за август только в трех областях

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила расчеты выплат владельцам домашних СЭС за производимую ими электроэнергию в августе только в трех областях – Николаевской, Киевской и Винницкой.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 9 ноября.

Утверждены акты, предоставленные поставщиками универсальный услуг: ООО "Николаевская электроснабжающая компания" - 12,5 млн грн, ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" - 21,7 млн грн и ООО "Энера Винница" - 22,1 млн грн.

Что касается остальных актов поставщиков универсальный услуг, как отмечалось во время заседания комиссии, этот вопрос требует дополнительного решения, и готовится соответствующее совещание с участием НКРЭКУ и системного оператора НЭК "Укрэнерго".

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Напоминаем:

Несколькими днями ранее "Укрэнерго" заявила о ряде нарушений учета электроэнергии домашними СЭС, из-за чего она отказывается подписывать акты поставщиков универсальный услуг и соответственно платить компенсацию "зеленого" тарифа.

Среди основных нарушений – отсутствие потребления электроэнергии домохозяйством, генерация электроэнергии ночью и генерация сверх нормы.

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Откорректированные акты "Укрэнерго" предоставили только в Киевской, Винницкой и Николаевской областях.