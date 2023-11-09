Рада поддержала упрощение изменения целевого назначения земли для объектов энергетики и промышленности

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла в первом чтении законопроект №9627, предусматривающий кардинальное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли.

Об этом ЭП сообщил один из авторов законопроекта, нардеп Дмитрий Кисилевский.

Инициативу в первом чтении поддержали 239 народных депутатов.

Законопроект призван решить проблему коррупционного риска процедуры изменения целевого назначения земельных участков.

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Кисилевский добавил, что перевод земли из сельскохозяйственной в промышленную обычно занимает от 12 до 36 месяцев. Законопроект №9627 предусматривает, что изменение целевого назначения земельного участка будет происходить по упрощенной процедуре.

Основанием для изменения будет мотивирован вывод уполномоченного органа градостроительства и архитектуры сельского, поселкового или городского совета о возможности размещения на земельном участке соответствующего объекта.

Также потребуется разработка отдельной градостроительной документации и документации по землеустройству. Новая процедура изменения целевого назначения земли будет занимать около полутора месяцев.

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Документ, который станет основанием для изменения целевого назначения земли, будет также особым видом градостроительных условий и ограничений, что позволит начинать проектирование объекта строительства.

Таким образом, для коррупционеров ликвидируется возможность тормозить или останавливать создание нового промышленного предприятия или объекта энергетики.

"Я далек от мнения, что законопроект не встретит сопротивления, по крайней мере, скрытого. Но убежден, что в условиях войны Украина не может себе позволить годами кормить коррупционеров для решения простой по сути задачи, которая может занять полтора месяца", - отметил нардеп.

Упрощенная процедура предлагается ввести на период военного положения и в течение 5 лет с момента его прекращения или отмены.

Упрощенная процедура будет действовать на территориях за пределами населенных пунктов и там, где отсутствует утвержденная градостроительная документация и для определенного законом перечня объектов.

Такая упрощенная процедура изменения целевого назначения земли действует с середины 2022 г. для портов, релоцированных предприятий и модульных городков. Законопроект №9627 предлагает расширить его применение на объекты промышленности и энергетики.

Напоминаем:

В августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который существенно уменьшает время на изменение целевого назначения земли за пределами населенных пунктов для объектов промышленности и энергетики.