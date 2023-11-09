В Украине открыли 45 центров для подтверждения ВПЛ профессиональной квалификации

В Украине уже действуют 45 квалификационных центров, в которых жители деоккупированных территорий и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подтвердить профессиональную квалификацию.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что одним из направлений реализации стратегии восстановления государственной власти и реинтеграции населения временно оккупированных территорий создание квалификационных центров.

"В настоящее время в Украине уже действуют 45 квалификационных центров. Они позволяют украинцам, в том числе жителям деоккупированных территорий и ВПЛ, подтвердить профессиональную квалификацию", - говорится в сообщении.

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В частности, такие центры созданы и в прифронтовой зоне: в Черниговской области – 1, Сумской – 5, Харьковской – 1, Днепропетровской – 7, Запорожский – 2, Николаевской – 1, Одесской – 2.

Как пояснили в Минреинтеграции, в квалификационных центрах присваивают профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование).

Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за границей.

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"После оценки знаний и компетенций лица центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии", - сообщили в ведомстве.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что стратегия восстановления государственной власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий в части их квалификационных навыков является уникальной.

"Это уникальный опыт, которого нет больше ни у кого в мире", - отметила Вице-премьер.