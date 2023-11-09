Грузинскую винодельческую группу Bolero отнесли к международным спонсорам войны

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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В первом квартале этого года ввоз вин из Грузии в Россию в первом квартале вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину.

Объединенная группа винодельческих предприятий включает: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC и GRUZVINPROM LLC.

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Единственным бенефициарным владельцем компаний является Каричашвили Вахтанг, имеющий российское гражданство и являющийся бизнес-партнером двоюродного брата грузинского пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

Итого эти компании, в период с января 2022 года по октябрь 2023 года, экспортировали своих товаров в Россию более чем на 68 млн дол. Совместно предприятия группы перерабатывают более половины винограда, выращиваемого в Грузии.

В финансовом отчете Bolero&Company Ltd указывается, что значительная часть дохода компании формируется за счет реализации продукции на российском рынке. Несмотря на нападение России на Украину, руководство компании считает, что война не повлияла и не будет оказывать существенного влияния на их операционную деятельность в ближайшее время.

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Также Bolero активно сотрудничает с компаниями, связанными с подсанкционными россиянами: Александром Винокуровым, который находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии. Кроме того, он является зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

А также с подсанкционными россиянами Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым.

"Хотя Грузия в 2008 году сама стала жертвой российской агрессии, некоторые грузинские компании, забывая историю, продолжают активно сотрудничать с РФ.

После полномасштабного вторжения государства-террориста РФ в Украину в 2022 году, группа грузинских винодельческих компаний Bolero значительно увеличила свой экспорт в РФ и начала сотрудничать с подсанкционными россиянами", - резюмировали в Нацагентстве.

Экономическая правда