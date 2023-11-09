Все внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы победить: Шмыгаль прокомментировал принятие бюджета

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивет, что в бюджете на следующий год, который Верховная Рада приняла 9 ноября, четко расставлены приоритеты: главное - победа над врагом.

Об этом глава правительства заявил, комментируя принятие главной сметы страны.

"В бюджете четко расставлены приоритеты. Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага", - отметил Шмыгаль.

По его словам, практически 50% расходов в 2024 году пойдут на оборону и безопасность Украины.

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"Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию", - сказал премьер.

Кроме того, в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

Расходы на образование вырастут более чем на 20 млрд грн.

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Расходы на медицину вырастут более чем на 20 млрд грн.

Средства на программу поддержки ветеранов будут увеличены вдвое.

Для поддержки бизнеса предусматриваем более 40 млрд грн.

"Это все то, что делает нас сильнее и ведет к победе", - заявил Шмыгаль.

Напоминаем:

В целом доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.

Основной статьей расходов является оборона - для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% расходов или 1,69 трлн грн.

Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 млрд грн на производство БПЛА;

43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия.

Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, который предусмотрен в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн).

На социальную защиту будет направлено почти 470 млрд грн. На поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году - почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн - на протезирование воинов.

Расходы на медицину и образование составят 201 млрд грн и 69 млрд грн соответственно.