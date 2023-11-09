Минэнерго хочет производить в Украине собственные контейнеры для отработанного ядерного топлива

В Минэнерго планируют отказаться от контейнеров для отработанного ядерного топлива, которые сейчас Украина закупает в США, и начать производить собственные.

Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с президентом и исполнительным директором компании Holtec International Крисом Сингхом, которая состоялась в Вашингтоне.

"НАЭК "Энергоатом" и компания Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые сейчас изготавливаются в США", - пояснили в Министерстве энергетики.

По мнению Криса Сингха, Украина после Победы может стать энергетическим хабом Европы.

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"Потенциал Украины в сфере ядерной энергетики является лучшим в регионе", - подчеркнул он.

В то же время пока речь идет только о выгоде, которую получит от реализации проекта Украина.

"Речь идет не только о ежегодной экономии около 200 млн долл. США, которые пришлось бы тратить "Энергоатому" на оплату перевозки и хранения отработанного топлива в России. Это был один из важнейших шагов в получении нашей энергетической независимости. Как позже и полный отказ от российского ядерного топлива", - заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

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В свою очередь, министр энергетики Герман Галущеноко заявил о "возрождении украинской атомной энергетики".

Отмечается, что в совместных планах "Энергоатома" и компании Holtec International превращение Украины в хаб для экспорта этой технологии в другие страны Европы.

"С такими профессиональными партнерами, как Holtec International, возрождение украинской атомной энергетики является не просто нашей целью, а реальностью. Мы благодарны партнерам за веру в важность ядерной энергии для устойчивого будущего и успеха Украины", - отметил Галущенко.

Напоминаем:

Сотрудничество Holtec International и НАЭК "Энергоатом" имеет практический результат - построено единственное в мире уникальное по своим характеристикам Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Отработанное ядерное топливо хранится в ЦХОЯТ по технологии "сухого" хранения. Эта технология лицензирована органом регулирования ядерной и радиационной безопасности США (US NRC), имеет все необходимые технические решения для обеспечения такой безопасности при транспортировке и хранении отработанного топлива, а также успешно апробирована в США, Испании, Великобритании и других государствах.

Объект был успешно достроен еще до начала полномасштабной войны, введен в эксплуатацию. В него уже загружено отработанное ядерное топливо с украинских АЭС. Использование Украиной собственного ЦХОЯТ экономит нашему государству около 200 млн долл. США ежегодно. Также это позволило еще до войны, несмотря на яростное сопротивление и информационные атаки, полностью отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию.

Весной 2023 года "Энергоатом" и Holtec International подписали также Соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов Holtec в Украине, которым предусмотрено строительство у нас малых модульных реакторов.

Развитие ММР в Украине в Энергетической стратегии до 2050 года определено как один из приоритетов. Малые модульные реакторы могут не только заместить тепловую генерацию, ускоряя "зеленый" переход, но и использоваться при производстве водорода и его побочных продуктов - как в Украине, так и за рубежом, а также способствовать экспорту дополнительных объемов произведенной электроэнергии в Европу.