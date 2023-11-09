Чтобы осудить за взятки экс-главу ГНА на Одещине правоохранителям понадобилось почти 4 года

Укрінформ

Высший антикоррупционный суд 9 ноября объявил приговор бывшей исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области и ее заместителю, которых признали виновным во взяточничестве и присудили 6 лет за решеткой.

О приговоре сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Бывшие исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области и ее заместитель признаны виновными в предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры", - отмечают в САП.

Экс-руководительница региональной налоговой службы признана виновной и приговорена к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с лишением 5 ранга государственного служащего и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года. А также - с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

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Ее заместителю суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением ранга государственного служащего и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года с конфискацией имущества.

Приговор суда еще может быть обжалован - в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним:

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В сообщении, очевидно, речь идет об и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой.

Еще в январе 2020 года детективы НАБУ объявили ей подозрение во взяточничестве.

По данным следствия, и.о. начальника ГУ ГНС вместе со своим заместителем предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности уголовной.

Кроме подозрения двоим руководителям регионального подразделения ГНС, в 2020 году было отстранено от исполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.

От объявления подозрения руководству Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области до провозглашения приговора прошло почти четыре года.