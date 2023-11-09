НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне

фото: САП и НАБУ

Сотрудники САП и НАБУ разоблачили деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей в зоне деятельности таможни, чем нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн", - говорится в сообщении.

Соответственно, детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 членам преступной организации, целью деятельности которой было предоставление услуг по ввозу на территорию Украины товаров без уплаты таможенных платежей.

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Кроме того, сообщено о подозрении еще 5 работникам таможни, которые злоупотребляя служебным положением, действуя с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, не обеспечивали проведение надлежащих таможенных процедур, что позволяло участникам преступной организации ввозить товары не платя установленные законом платежей.

В результате преступной деятельности указанных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн.

Отмечается, что в течение 2018-2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска "Ягодин" высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т.д.) по значительно меньшей стоимости.

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"В свою очередь служащие таможни для сокрытия преступления обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных досмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы", - объясняют в САП.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.