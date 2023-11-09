В "Дії" запустили бета-тест упрощенного оформления субсидии

дія

Минцифры планирует вскоре запустить на портале "Дія" усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии - сейчас запустили бета-тестирование услуги.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, назначенной на оплату коммуналки.

Максимально упростили процесс оформления заявления. Сейчас, чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. Обновленный сервис сокращает время до 10 мин и содержит всего 7 шагов. Все удобно и просто", - написал министр.

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Как добавили в "Дії", присоединиться к бета-тесту можно, если есть:

карточку налогоплательщика (РНУКПП) в "Дії";

основания для получения субсидии;

не получали субсидию ранее.

дія

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Экономическая правда

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