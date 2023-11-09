Нефть подешевела на 2% до 3-месячного минимума на фоне опасений по поводу снижения спроса

reuters

Цены на нефть в среду, 8 ноября, упали более чем на 2% до самого низкого уровня за последние три месяца на фоне опасений по поводу снижения спроса в США и Китае.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 2,07 долл, или 2,5%, до 79,54 долл за баррель. Нефть WTI потеряла в цене 2,04 доллара, или 2,6%, до 75,33 доллара. Оба бенчмарки достигли самого низкого уровня с середины июля.

"Рынок явно меньше обеспокоен потенциальными перебоями в поставках с Ближнего Востока и вместо этого сосредоточен на смягчении баланса", - отмечают аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей в записке для клиентов, имея в виду условия поставок сырой нефти.

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Также на цены влияет то, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли почти на 12 миллионов баррелей, сообщили источники на рынке поздно вечером во вторник, ссылаясь на данные Американского института нефти.

Если эти данные подтвердятся, это будет самый большой прирост с февраля. Однако Управление энергетической информации США (EIA) отложило публикацию еженедельных данных о запасах нефти, которые обычно публикуются по средам, до 15 ноября, чтобы завершить модернизацию системы.

Добыча нефти в США в этом году вырастет немного меньше, чем ожидалось, но потребление нефти упадет на 300 тыс баррелей в сутки, сообщило во вторник Управление по охране окружающей среды, изменив свой предыдущий прогноз на 100 тыс баррелей в сутки.

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Данные из Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, показали, что его общий экспорт товаров и услуг сократился быстрее, чем ожидалось, что усиливает беспокойство относительно перспектив спроса на энергоносители.

В еврозоне данные о падении розничных продаж также указывают на слабый потребительский спрос и перспективу рецессии.

"Обвал цен, который мы наблюдаем, отражает две вещи: опасения, что мировая экономика наткнется на кирпичную стену на основе данных из Китая, а также ощущение уверенности в том, что война в Израиле и секторе Газа не повлияет на предложение", - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Экономическая правда