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Биткоин вырос до более 36 тысяч долларов из-за возможного одобрения ETF

Четверг, 9 ноября 2023, 09:42 - Игорь Пилипив
 
getty images

Биткойн вырос до более 36 тыс долл, что является самым высоким показателем за последние 1,5 года, поскольку ожидания одобрения биржевых фондов для инвестирования в крупнейший криптотокен ETF усилились.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 9 ноября биткойн вырос на 3,6% до 36 856 долл, что является самым высоким уровнем с мая 2022 года. Меньшие токены Ether подорожали на 2,2%, а Solana - на 3,2%. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США имеет короткий промежуток времени, по меньшей мере восемь дней, для того, чтобы одобрить открытие спотовых криптовалютных ETF - биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину. 

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"Даже если одобрение не поступит в этом месяце, мы все равно считаем, что существует 90% вероятность одобрения до 10 января", - пишут аналитики Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас.

Добавляется, что оптимизм относительно возможного одобрения регулятором после более чем десятилетнего обсуждения укрепил курс токена более чем на 120% в этом году.

Экономическая правда.

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криптовалюта bitcoin США
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